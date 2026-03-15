TEŠKA NESREĆA U NOVOM PAZARU: Kamion se prevrnuo, vozač hitno prebačen u Beograd U novopazarskom naselju Šutenovac jučer se dogodila teška nesreća u kojoj je teško povrijeđen Irfan Tafilović, nakon što se kamion kojim je upravljao prevrnuo tokom rada.

Prema informacijama sa terena, do nesreće je došlo kada je kamion iz za sada neutvrđenih razloga izgubio stabilnost i počeo da se prevrće. U dramatičnom trenutku, vozač je pokušao da se spasi iskakanjem iz vozila. Iako je uspio da izađe iz kabine, tokom prevrtanja kamiona došlo je do obrušavanja zemlje koja ga je zatrpala. Očevici navode da je situacija bila izuzetno teška i da je povrijeđeni muškarac ostao zatrpan zemljom dok mu pomoć nije stigla. Na lice mjesta