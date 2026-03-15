Alkaraz izgubio posle 119 dana, Medvedev u finalu Indijan Velsa

Posle 34 uzastopne pobede, 16 od početka godine, Karlos Alkaraz je - poražen! Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u finale ATP Mastersa u Indijan Velsu, pošto je u drugom polufinalnom duelu savladao Karlosa Alkaraza rezultatom 6:3, 7:6 (3).

Medvedev je slavio protiv prvog reketa sveta nakon sat vremena i 38 minuta igre, a u finalu će igrati protiv Janika Sinera. To će biti treće finale za Medvedeva u Indijan Velsu. Alkaraz imao set lopte, ali Medvedev je imao odgovor Ključ je bio u agresivnosti Medvedeva, atipičnoj za njegov uobičajeni stil iz prošlosti, ne i za ovaj Indijan Vels. Ostao je dosledan takvom pristupu i u kritičnim trenucima, što je naročito teško. Na 4:5 u drugom setu spasao je dve set