Srbija ne putuje u Dohu, slede mečevi sa Španijom i S. Arabijom

Bezbedonosna situacija na Bliskom Istoku uticala je i na planove A reprezentacije Srbije i utakmice muške selekcije ovog meseca.

I pored svih napora odlazak u Dohu iz navedenih razloga nije moguć tako da su prijateljske utakmice u glavnom gradu Katara otpale kao opcija, prenosi zvanični sajt FSS. Srbija će 27. marta odmeriti snage sa aktuelnim šampionom Evrope, reprezentacijom Španije na gostujućem terenu, a četiri dana kasnije dočekaće reprezentaciju Saudijske Arabije. „Imali smo zaista odličan dogovor i sa takmičarskog i sa finansijskog aspekta, ali sve što se dogodilo i što se dešava