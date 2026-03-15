Džon Meri osvojio ''Čika Daču'', Vojvodina nastavila poteru za Partizanom!

U derbiju 27. kola Super lige Srbije, kragujevački Radnički je večeras pred oko četiri hiljade gledalaca dočekao novosadsku Vojvodinu.

Posle velike borbe na ''Čika Dači'', Novosađani su trijumfovali rezultatom 0:1 i tako nastavili poteru za Partizanom u borbi za drugo mesto, dok su Kragujevčani sve dalje od plasmana u plej-of posle šeste uzastopne utakmice bez pobede. Prva opasnost pred golom Vojvodine viđena je u trećem minutu, kada je Sokler osvojio loptu na polovini gostiju i ušao u kazneni prostor gde je pao posle kontakta sa Crnomarkovićem, ali nije bilo elemenata za najstrožu kaznu, pa su