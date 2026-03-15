Komo gazi ka Ligi šampiona, preokret nad Romom za četvrto mesto!

Fudbaleri Koma pobedili su na svom stadionu ekipu Rome rezultatom 2:1 u derbiju 29. kola Serije A.

Komo je do pobede došao nakon preokreta u direktnom okršaju u borbi za plasman u Ligu šampiona i tim Seska Fabregasa sada je četvrti sa 54 osvojena boda, dok je Roma šesta sa tri manje. Roma je večeras povela golom Malena iz penala u sedmom minutu, ali je Komo preokrenuo u drugom poluvremenu golovima Duvikasa u 59. i Dijega Karlosa u 79. minutu, međutim, gosti su između ostali sa igračem manje pošto je zbog dva žuta kartona isključen Vesli. Roma je odlično otvorila