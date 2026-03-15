Rus puca od optimizma pred finale u Americi: „Imam šanse“ /video/

Rus Danil Medvedev izjavio je posle velike pobede nad prvim teniserom sveta Karlosom Alkarasom, da ima svoje šanse u finalu Indijan Velsa protiv još jednog favorita – Janika Sinera.

Italijan je lako izašao na kraj sa Nemcem ruskog porekla Aleksandrom Sašom Zverevom, dok je Medvedev, takođe u dva seta eliminisao Alkarasa. Prekinuo je niz sjajnog Španca od 16 pobeda od početka godine, dok je u međusobnim duelima smanjio na 3:6. Medvedev je posle trijumfa u polufinalu protiv Alkarasa rezultatom 6:3, 7:6(3) rekao da protiv „Grešnika“ mora da bude maksimalno fokusiran. „Ukoliko budem uspeo da održim nivo tenisa na kom sam tokom celog turnira u