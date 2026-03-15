Srpski basketaši ostali bez bronze – dva poraza u jednom danu

Basketaši Srbije poraženi su od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 15:14 u polufinalu Kupa šampiona, te nisu uspeli da odbrane titulu osvojenu prošle godine. Basketaši Srbije zatim su izgubili od Holandije u meču za bronzanu medalju – 20:17, čime su ostali bez medalje u Bangkoku.

U meču punom preokreta slavili su Amerikanci koji su na turnir u Bangkoku došli u sastavu Džastin Pirs, Džejms Perot, Kejden Pirs i Rajli Batin. Ekipa Srbije u sastavu Nenad Nerandžić, Stefan Milivojević, Marko Branković i Filip Kaluđerović nije uspela da stigne do finala, Amerikanci su prelomili meč serijom 5:1 kod rezultata 9:9. Filip Kaluđerović ubacio je sedam poena, Nenad Nerandžić četiri, Marko Branković dva, a Stefan Milivojević jedan poen.