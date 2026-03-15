Srbija ostala bez medalje na Svetskom kupu: Orlovi izgubili u meču za bronzano odličje

Reprezentacija Srbije u basketu 3 na 3 je ostala bez medalje na Kupu šampiona na kom su branili trofej, pošto su posle poraza od Sjedinjenih Američkih Držav au polufinali, poraženi i u meču za treće mesto od Holandije rezultatom 20:17.

Dve selekcije koje su posle grupne faze imale maksimalan učinak, igrale su za bronzu, a Holandija je bila bolja i stigla do medalje. Srbija je posle poraza od Amerikanaca u polufinalu bolje počela meč, vodila je i sa pet poena razlike, ali je zatim pala u igri, što su Holanđani iskoristili i stigli do pobede vredne bronzane medalje. Najbolji kod Holanđana bio je Vorti De Jong sa 12 poena, Marten Buvkneht je dodao četiri, Jan Drizen tri, a Adrijan Van Tilborg jedan