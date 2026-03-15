Dominacija Sabalenke u Americi! Beloruskinja osvojila turnir u Indijan Velsu

Beloruska teniserka Arina Sabalenka osvojila je WTA turnir u Indijan Velsu, pošto je večeras u finalu pobedila Elenu Ribakinu iz Kazahstana 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

Meč je trajao dva sata i 31 minut. Ovo je bio 16. međusobni duel Sabalenke i Ribakine, a deveti trijumf beloruske teniserke. Ribakina je dobila prvi set sa 6:3, dok je beloruska teniserka uzvratila sa 6:3 u drugom setu. U trećem setu viđena je velika borba, a pobednica je odlučena u taj-brejku. Teniserka iz Kazahstana je u taj-breku pri vođstvu od 6:5 na svoj servis imala meč loptu, ali je nije iskoristila. Sabalenka je potom osvojila tri uzastopna