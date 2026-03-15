ŠAR demantovao izveštaj: Izrael ima dovoljno raketa za presretanje

IZRAELSKI ministar spoljnih poslova Gideon Sar demantovao je danas izveštaj da se Izrael suočava sa nedostatkom presretača balističkih raketa posle više od dve nedelje rata.

Foto Tanjug/AP/Iranska vojska Američki informativni sajt Semafor objavio je juče, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, da je Izrael obavestio Vašington da mu ponestaje presretača balističkih raketa, prenosi Rojters. Upitan da li je taj izveštaj tačan, kao i da prokomentariše izveštaje izaelskih medija da bi Izrael mogao da održi direktne razgovore sa Libanom, Sar je odgovorio da je na oba pitanja odgovor negativan. Izraelski vojni izvor takođe je