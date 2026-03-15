Kako je Iran izgubio slobodu

U dvadesetom veku se pokušavalo sa evropeizacijom i demokratizacijom, ali se svaki takav pokušaj ubrzo završio neuspehom. Razočarani katastrofalnim efektima vesternizacije i frustrirani uplivom stranih sila i kompanija, Iranci su se sve masovnije vraćali svom religioznom, šiitsko-islamskom, identitetu. Iako ni taj identitet nije bio izvoran, već naknadno usvojen

Zar je mogućno, pitam se odveć dugo, da civilizacija koja je u jedanaestom veku rodila jednog Omara Hajama potone u ovoliku zatucanost? U ovakvo mračnjaštvo? Sa ovoliko lošom sudbinom? Omar Hajam bio je iranski matematičar, astronom i pesnik iz vremena Seldžučkog carstva. Sledbenik Ptolomejev i preteča Dekartov. Autor predivnog stiha u svojim rubajijama u slavu vina, ljubavi i života. Slobodan duh. Blag, otvoren, tolerantan. I pomalo sentimentalan. Evo ti,