"Ovaj čovek je kralj mimova" je bilo dovoljno da mreže polude FOTO/VIDEO

Glumac Leonardo Dikaprio privukao je ogromnu pažnju na crvenom tepihu 98. dodele Oskara, ali ne samo zbog svoje nominacije. Njegov potpuno novi izgled izazvao je buru komentara na društvenim mrežama.

Voditelj Konan O’Brajen priredio je jedan od najviralnijih trenutaka na dodeli Oskara 2026. godine, pretvorivši Leonarda Dikaprija u potpuno novi internet mim uživo tokom ceremonije. Dok je bio na bini na dodeli nagrada, O’Brajen se našalio na račun Dikaprijeve duge istorije kao jednog od omiljenih lica za internet reakcije. "Kralj mimova. On je kralj mimova, ovaj čovek", rekao je O’Brajen publici. "Hajde da sada napravimo novi mim sa Leom", dodao je. Kamera je