BBC vesti na srpskom

Bela srca i stolice sa imenima žrtava: Godišnjica tragedije u Severnoj Makedoniji

Paljenjem sveća i polaganjem cveća 16. marta, a potom i popodnevnim časovima u mestu Kočani održani su komemorativni skupovi povodom jedne od najvećih tragedija u novijoj istoriji Severne Makedonije.

U centru Kočana 16. marta 2026, na godišnjicu velike tragedije, postavljene su 63 bele stolice sa imenima žrtava. Na stolice su postavljene bele ruže, tragedija u kočanima, tragedija u severnoj makedoniji, godišnjica tragedije u severnoj makedoniji
U centru Kočana 16. marta 2026, na godišnjicu velike tragedije, postavljene su 63 bele stolice sa imenima žrtava. Na stolice su postavljene bele ruže

„Noć je počela kao i mnoge druge, a onda je došao trenutak koji će zauvek ostati urezan u naša sećanja i promenila život celog grada."

Ovim rečima, oko pola tri ujutru 16. marta 2026. počeo je komemorativni skup povodom godišnjice jedne od najvećih tragedija u Severnoj Makedoniji, kada je usled požara stradalo 63, uglavnom mladih ljudi, a više od 200 je povređeno.

U Kočanima, malom gradu na istoku balkanske zemlje, gde je u noćnom klubu u noći između 15. i 16. marta 2025. došlo do tragedije, ljudi su polagali cveće u čast stradalih.

Držeći sveće i slike najmilijih, porodice i prijatelji žrtava u tišini su odali poštu najbližima ispred ograde na kojoj su bila bela metalna srca.

Na svakom od njih bilo je ispisano ime žrtve i datum rođenja.

Dan ranije je u Nacionalnom kulturnom centru u Kočanima održana promocija knjige „Biće" posvećena poginulima.

I u opštini Vinica, udaljenoj desetak kilometara od Kočana, održan je pomen za dve žrtve.

Nekoliko dana ranije održana je i komemorativna sednica u makedonskoj skupštini (Sobranje).

„Kočani nisu samo nezaboravno bolno sećanje, već postaju stalni podsetnik", rekla je na dan godišnjice je Gordana Siljanovska Davkova, predsednica Severne Makedonije.

Još jedan komemorativni skup održan je 16. marta u glavnom parku u Kočanima.

„63 bele stolice, 63 imena, 63 života koji nedostaju.

„Svaka stolica nosi tišinu svakog odsutnog prisustva, belu ružu za sećanje, svetlost uspomene i mesto koje nikada neće biti ispunjeno", poruka je koja je dočekala okuplje.

63 bele stolice na svakoj bela ruža i imena žrtava požara u Kočanima, tragedija u kočanima, tragedija u severnoj makedoniji, godišnjica tragedije u severnoj makedoniji
'Zauvek u našim srcima' jedna od poruka na belom balonu, u daljini 63 stolice
63 bele stolice na svakoj bela ruža i imena žrtava požara u Kočanima
63 bele stolice na svakoj bela ruža i imena žrtava požara u Kočanima, tragedija u kočanima, tragedija u severnoj makedoniji, godišnjica tragedije u severnoj makedoniji
63 bele stolice na svakoj bela ruža i imena žrtava požara u Kočanima, tragedija u kočanima, tragedija u severnoj makedoniji, godišnjica tragedije u severnoj makedoniji
Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova i makedonski premijer Hristijan Mickovski prisustvovali su pomenu žrtvama tragedije u Kočanima
Šta je pokazala istraga i dokle je stiglo suđenje?

Dan posle tragedije, privedene su desetine ljudi, među kojima je bilo i visokih zvaničnika.

Istraga je pokazala niz propusta, između ostalog da je objekat radio bez dozvole i nije imao protivpožarnu zaštitu.

Optužnica je podignuta u junu 2025. a suđenje je počelo u novembru iste godine.

Dokazni materijal je obiman, ali će postupak biti efikasan i pravedan, a na njemu će raditi prošireni tim od 15 javnih tužilaca, poručio je Ljupčo Kocevski, državni tužilac uoči početka suđenja.

Ukoliko se dokaže krivica, optuženima prete kazne i do 20 godina zatvora.

Više od 30 ljudi je optuženo - vlasnici diskoteke, bivši minitar, gradonačelnici, državni službenici i policajci.

Svi su negirali krivicu.

Saslušanje svedoka je u toku.

Porodice žrtava mesečno organizuju 'Marš anđela' i pozivaju institucije da rade transparetno i u skladu sa zakonom.

63 bele stolice, na svakoj je bela ruža, a na naslonu ispisana imena žrtava u centru Kočana
„63 bijele stolice, 63 imena, 63 života koji nedostaju" - jedna od poruka sa komemorativnog skupa 16. marta 2026.
Bela ruža na tamnom sedištu bele stolice
„Prošla je jedna godina, a rane ne samo da ne zarastaju nego postaju dublje i strašnije", poručeno je tokom komemorativnog skupa u Kočanima
Bela srca na metalnog ogradi sa imenima žrtava tragedije u Severnoj Makedoniji i položeno cveće i sveće
Sedam žena u crnom sa svećama u rukama, plavi snop svetlosti se vidi u daljini
Nekoliko ljudi pali cveće kod metalne ograde na kojoj su bela srca sa imenima žrtava u Kočanima
Devojčica okrenuta leđima kameri gleda u bela srca imenima žrtava u Kočanima
(BBC News, 03.16.2026)

Trampova pretnja NATO saveznicima: 'Pomozite ili se suočite sa posledicama'

Dobili su ne samo bitku nego i rat za Oskara: Velika pobeda filma 'Jedna bitka za drugom'

'Gospodin Niko protiv Putina': Tajno snimanje filma koji je osvojio Oskara

'Tigrovi i muve': Zašto Si Đinping i dalje sprovodi čistke u Kini

Kako putnički avioni lete tokom rata

Bela srca i stolice sa imenima žrtava: Godišnjica tragedije u Severnoj Makedoniji

U Kočanima obeležena godišnjica smrtonosnog požara u diskoteci Puls:

Godišnjica tragedije u Kočanima: Ispovest komšije koji je spasio više od 30 devojaka iz ženskog toaleta: "Čuo sam kako vrište i mole za pomoć"

Bela srca i stolice sa imenima žrtava: Godišnjica tragedije u Severnoj Makedoniji

Diskoteke smrti odnele stotine života

Sećanje na 63 žrtve požara u diskoteci "Puls": Godinu dana od tragedije u Kočanima

"Cela situacija je ličila na ratno stanje!" Obeležavanje godišnjice tragedije u diskoteci "Puls" u Kočanima: "Ovo su prizori koji će nas pratiti celog života"

Ovim pokazujemo političku snagu, biće izabrana nova Vlada: Premijer Srpske podneo ostavku

Ustavni sud Crne Gore bez odluke o sporazumu sa UAE

Tragičan kraj potrage za nestalim Miljanom (52): Policija tragala za njim mesec dana, automobil zatekli na čudnom mestu odmah po njegovom nestanku

"Ovo je verovatno bio trenutak nepažnje koji se negativno odrazio na mnoge", Dajković o trenutnoj političkoj slici Crne Gore za Kurir: "Neprijatno je i meni..."

Milanović otkrio što nije smeo? Hrvatskog predsednika optužili za izdaju

