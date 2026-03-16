Bela srca i stolice sa imenima žrtava: Godišnjica tragedije u Severnoj Makedoniji
Paljenjem sveća i polaganjem cveća 16. marta, a potom i popodnevnim časovima u mestu Kočani održani su komemorativni skupovi povodom jedne od najvećih tragedija u novijoj istoriji Severne Makedonije.
„Noć je počela kao i mnoge druge, a onda je došao trenutak koji će zauvek ostati urezan u naša sećanja i promenila život celog grada."
Ovim rečima, oko pola tri ujutru 16. marta 2026. počeo je komemorativni skup povodom godišnjice jedne od najvećih tragedija u Severnoj Makedoniji, kada je usled požara stradalo 63, uglavnom mladih ljudi, a više od 200 je povređeno.
U Kočanima, malom gradu na istoku balkanske zemlje, gde je u noćnom klubu u noći između 15. i 16. marta 2025. došlo do tragedije, ljudi su polagali cveće u čast stradalih.
Držeći sveće i slike najmilijih, porodice i prijatelji žrtava u tišini su odali poštu najbližima ispred ograde na kojoj su bila bela metalna srca.
Na svakom od njih bilo je ispisano ime žrtve i datum rođenja.
Dan ranije je u Nacionalnom kulturnom centru u Kočanima održana promocija knjige „Biće" posvećena poginulima.
I u opštini Vinica, udaljenoj desetak kilometara od Kočana, održan je pomen za dve žrtve.
Nekoliko dana ranije održana je i komemorativna sednica u makedonskoj skupštini (Sobranje).
„Kočani nisu samo nezaboravno bolno sećanje, već postaju stalni podsetnik", rekla je na dan godišnjice je Gordana Siljanovska Davkova, predsednica Severne Makedonije.
Još jedan komemorativni skup održan je 16. marta u glavnom parku u Kočanima.
„63 bele stolice, 63 imena, 63 života koji nedostaju.
„Svaka stolica nosi tišinu svakog odsutnog prisustva, belu ružu za sećanje, svetlost uspomene i mesto koje nikada neće biti ispunjeno", poruka je koja je dočekala okuplje.
Šta je pokazala istraga i dokle je stiglo suđenje?
Dan posle tragedije, privedene su desetine ljudi, među kojima je bilo i visokih zvaničnika.
Istraga je pokazala niz propusta, između ostalog da je objekat radio bez dozvole i nije imao protivpožarnu zaštitu.
Optužnica je podignuta u junu 2025. a suđenje je počelo u novembru iste godine.
Dokazni materijal je obiman, ali će postupak biti efikasan i pravedan, a na njemu će raditi prošireni tim od 15 javnih tužilaca, poručio je Ljupčo Kocevski, državni tužilac uoči početka suđenja.
Ukoliko se dokaže krivica, optuženima prete kazne i do 20 godina zatvora.
Više od 30 ljudi je optuženo - vlasnici diskoteke, bivši minitar, gradonačelnici, državni službenici i policajci.
Svi su negirali krivicu.
Saslušanje svedoka je u toku.
Porodice žrtava mesečno organizuju 'Marš anđela' i pozivaju institucije da rade transparetno i u skladu sa zakonom.
(BBC News, 03.16.2026)