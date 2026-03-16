Bela srca i stolice sa imenima žrtava: Godišnjica tragedije u Severnoj Makedoniji

REUTERS/Ognen Teofilovski U centru Kočana 16. marta 2026, na godišnjicu velike tragedije, postavljene su 63 bele stolice sa imenima žrtava. Na stolice su postavljene bele ruže

„Noć je počela kao i mnoge druge, a onda je došao trenutak koji će zauvek ostati urezan u naša sećanja i promenila život celog grada."

Ovim rečima, oko pola tri ujutru 16. marta 2026. počeo je komemorativni skup povodom godišnjice jedne od najvećih tragedija u Severnoj Makedoniji, kada je usled požara stradalo 63, uglavnom mladih ljudi, a više od 200 je povređeno.

U Kočanima, malom gradu na istoku balkanske zemlje, gde je u noćnom klubu u noći između 15. i 16. marta 2025. došlo do tragedije, ljudi su polagali cveće u čast stradalih.

Držeći sveće i slike najmilijih, porodice i prijatelji žrtava u tišini su odali poštu najbližima ispred ograde na kojoj su bila bela metalna srca.

Na svakom od njih bilo je ispisano ime žrtve i datum rođenja.

Dan ranije je u Nacionalnom kulturnom centru u Kočanima održana promocija knjige „Biće" posvećena poginulima.

I u opštini Vinica, udaljenoj desetak kilometara od Kočana, održan je pomen za dve žrtve.

Nekoliko dana ranije održana je i komemorativna sednica u makedonskoj skupštini (Sobranje).

„Kočani nisu samo nezaboravno bolno sećanje, već postaju stalni podsetnik", rekla je na dan godišnjice je Gordana Siljanovska Davkova, predsednica Severne Makedonije.

Pogledajte video: 'Vreme ne leči sve' - Kočani, godinu dana od tragedije u Severnoj Makedoniji

Još jedan komemorativni skup održan je 16. marta u glavnom parku u Kočanima.

„63 bele stolice, 63 imena, 63 života koji nedostaju.

„Svaka stolica nosi tišinu svakog odsutnog prisustva, belu ružu za sećanje, svetlost uspomene i mesto koje nikada neće biti ispunjeno", poruka je koja je dočekala okuplje.

Pogledajte fotografije iz Kočana 16. marta 2026:

GEORGI LICOVSKI/EPA/Shutterstock Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova i makedonski premijer Hristijan Mickovski prisustvovali su pomenu žrtvama tragedije u Kočanima

Šta je pokazala istraga i dokle je stiglo suđenje?

Dan posle tragedije, privedene su desetine ljudi, među kojima je bilo i visokih zvaničnika.

Istraga je pokazala niz propusta, između ostalog da je objekat radio bez dozvole i nije imao protivpožarnu zaštitu.

Optužnica je podignuta u junu 2025. a suđenje je počelo u novembru iste godine.

Dokazni materijal je obiman, ali će postupak biti efikasan i pravedan, a na njemu će raditi prošireni tim od 15 javnih tužilaca, poručio je Ljupčo Kocevski, državni tužilac uoči početka suđenja.

Ukoliko se dokaže krivica, optuženima prete kazne i do 20 godina zatvora.

Više od 30 ljudi je optuženo - vlasnici diskoteke, bivši minitar, gradonačelnici, državni službenici i policajci.

Svi su negirali krivicu.

Saslušanje svedoka je u toku.

Porodice žrtava mesečno organizuju 'Marš anđela' i pozivaju institucije da rade transparetno i u skladu sa zakonom.

EPA/Shutterstock „63 bijele stolice, 63 imena, 63 života koji nedostaju" - jedna od poruka sa komemorativnog skupa 16. marta 2026.

EPA/Shutterstock „Prošla je jedna godina, a rane ne samo da ne zarastaju nego postaju dublje i strašnije", poručeno je tokom komemorativnog skupa u Kočanima

(BBC News, 03.16.2026)