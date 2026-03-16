Dobili su ne samo bitku nego i rat za Oskara: Velika pobeda filma 'Jedna bitka za drugom'
'Jedna bitka za drugom' (One Battle After Another) proglašen za najbolji film, Irska dobila prvu dobitnicu Oskara - Džesi Bakli za ulogu u filmu 'Hamnet'-
'Jedna bitka za drugom' (One Battle After Another), sa Leonardom Dikaprijem u glavnoj ulozi, osvojio je nagradu za najbolji film na 98. dodeli Oskara.
Akcioni triler je osvojio ukupno šest Oskara, od kojih je tri pripalo reditelju i scenaristi Polu Tomasu Andersonu.
Iako je imao ukupno 16 nominacija, film 'Grešnici' (Sinners) veče je završio sa 'samo' četiri Oskara, a jedan od njih je dobio Majkl B. Džordan za najboljeg glumca.
Džesi Bakli je osvojila nagradu za najbolju glumicu za film 'Hamnet', i tako je postala prva irska glumica koja je osvojila najprestižniju filmsku nagradu.
Glumačkom veteranu Šonu Penu pripao je Oskar u kategoriji najbolja muška sporedna uloga za tumačenje lika nepredvidivog negativca pukovnika Lokdžoa u filmu 'Jedna bitka za drugom'.
Pen nije bio na ceremoniji dodele zlatne statue.
Ejmi Madigan, koja je prvi put nominovana za Oskara pre 40 godina, ponela je kući nagradu za najbolju sporednu glumicu za ulogu zastrašujuće tetke Gledis u horor filmu 'Oružje' (Weapons).
Otumn Durald Arkapo je prva žena koja je osvojila Oskara za najbolju kinematografiju.
Filmovi 'Pevači' (The Singers) i 'Dva čoveka razmenjuju pljuvačku' (Two People Exchanging Saliva) podelili su Oskara za najbolji kratki igrani film, što se desilo šesti put u skoro vekovnoj istoriji ceremonije.
Kasandra Kulukundis osvojila je prvog Oskara za najbolju glumačku postavu za film 'Jedna bitka za drugom', a film 'Avatar: Vatra i pepeo' dobio je Oskara za najbolje vizuelne efekte.
Lista dobitnika Oskara 2026:
Najbolji film
- Pobednik: Jedna bitka za drugom (One Battle After Another)
- Bugonija (Bugonia)
- Frankenštajn (Frankenstein)
- Fromula 1
- Hamnet
- Veličanstveni Marti (Marty Supreme)
- Tajni agent (The Secret Agent)
- Sentimentalna vrednost (Sentimental Value)
- Grešnici (Sinners)
- Snovi iz voza (Train Dreams)
Najbolja glumica
- POBEDNICA: Džesi Bakli za ulogu u filmu 'Hamnet'
- Roiz Birn - film 'Da sam imala noge šutnula bih te' (If I Had Legs I'd Kick You)
- Kejt Hadson - film 'Song Sung Blue'
- Renata Rinsvi - 'Sentimentalna vrednist' (Sentimental Value)
- Ema Stoun - 'Bugonija'
Najbolji glumac
- POBEDNIK: Majkl B. Džordan za ulogu u filmu 'Grešnici' (Sinners)
- Timoti Šalame - 'Veličanstveni Marti' (Marty Supreme)
- Leonardo Dikaprio - 'Jedna bitka za drugom' (One Battle After Another)
- Itan Hok - 'Plavi Mesec' (Blue Moon)
- Vagner Mura - 'Tajni agent' (The Secret Agent)
Najbolja sporedna glumica
- POBEDNICA: Ejmi Madigan za ulogu u filmu 'Oružje' (Weapons)
- El Fening - 'Sentimenalna vrednost' (Sentimental Value)
- Inga Ibsdoter Lileas - 'Sentimentalna vrednost' (Sentimental Value)
- Vanmi Mosaku - 'Grešnici' (Sinners)
- Tejana Tejlor - 'Jedna bitna za drugom' (One Battle After Another)
Najbolji sporedni glumac
- POBEDNIK: Šon Pen - 'Jedna bitka za drugom' (One Battle After Another)
- Benisio del Toro - 'Jedna bitka za drugom'
- Džejkob Elordi - 'Frankenštajn' (Frankenstein)
- Delroj Lindo - 'Grešnici' (Sinners)
- Stelan Skarsgard - 'Sentimentalna vrednost' (Sentimental Value)
Najbolja režija
- POBEDNIK: Pol Tomas Anderson - 'Jedna bitka za drugom' (One Battle After Another)
- Rajan Kugler - 'Grešnici' (Sinners)
- Džoš Safdi - 'Veličanstveni Marti' (Marty Supreme)
- Joakim Trir - 'Sentinemntalna vrednost' (Sentimental Value)
- Kloe Žao - Hamnet
Najbolji animirani film
- POBEDNIK: 'K Pop Lovci na demone' (KPop Demon Hunters)
- Arko (Arco)
- Elio
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Najbolji međunarodni (strani) film
- POBEDNIK: Sentimental Value
- It Was Just an Accident
- Sirât
- The Secret Agent
- The Voice of Hind Rajab
Najbolji dokumentarni film:
- POBEDNIK: 'Gospodin Niko protiv Putina' (Mr Nobody Against Putin)
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through the Rocks
- The Alabama Solution
- The Perfect Neighbor
Najbolji originalni scenario
- POBEDNIK: 'Grešnici' (Sinners) - Rajan Kugler
- Blue Moon - Robert Kaplou
- It Was Just an Accident - Džafar Panahi
- Marty Supreme - Ronald Bronštajn i Džoš Safdi
- Sentimental Value - Eskil Fogt i Joakim Trir
Najbolji prilagođeni scenario
- POBEDNIK: One Battle After Another - Pol Tomas Anderson
- Bugonia - Vil Trejsi
- Frankenstein - Giljermo del Toro
- Hamnet - Kloe Žao i Megi O'Farel
- Train Dreams - Klint Bentli i Greg Kvedar
Najbolja originalna pesma
- POBEDNIK: Golden - KPop Demon Hunters (autori: EJAE, Mark Šonenblik, Jong Gju Kvak, Yu Han Li, Hi Dong Nam, Jeong Hon Seo i Tedi Park)
- Dear Me - Dajen Voren: Relentless (autorka: Dajen Voren)
- I Lied to You - iz filma Sinners (autori: Rafael Sadik i Ludvig Goranson)
- Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi! (autor: Nikolas Pike)
- Train Dreams - Train Dreams (autori: Nik Kejv i Brus Desner)
Najbolja kamera
- POBEDNICA: Grešnici (Sinners) - Otumn Dorald Arkapav
- Frankenstein - Dan Laustsen
- Marty Supreme - Darijus Konđi
- One Battle After Another - Majkl Bauman
- Train Dreams - Adolfo Veloso
(BBC News, 03.16.2026)