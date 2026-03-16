Ejmi Medigan osvojila Oskara za najbolju žensku sporednu ulogu

Beta pre 13 minuta

Glumica Ejmi Medigan (Amy Madigan) osvojila je večeras Oskara u kategoriji najbolje ženske sporedne uloge za film "Weapons".

U toj kategoriji su bile nominovane El Faning (Elle Fanning) za "Sentimentalna vrednost", Inga Ibsdoter Lileas (Ibsdotter Lilleaas) za "Sentimentalna vrednost", Vumni Mosaku (Wumni) za "Grešnike" i Tejana Tejlor (Teyana Taylor) za "Jedna bitka za drugom".

U pozorištu Dolbi u Los Anđelesu u toku je 98. ceremonija dodele Oskara, nagrade američke Akademije fimlskih umetnosti i nauka.

(Beta, 16.03.2026)

