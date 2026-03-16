Kaja Kalas: EU za sada neće proširiti svoju pomorsku misiju na Ormuski moreuz

Beta pre 1 sat

Ministri spoljnih poslova EU složili su se danas na sastanku u Briselu da je potrebno ojačati pomorsku misiju EU za obezbeđivanje bezbedne plovidbe u Crvenom moru (Aspides), ali da trenutno ne postoji želja za proširenjem operacije na Ormuski moreuz, izjavila je visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.Ona je objasnila da su se ministri na sastanku složili da treba povećati broj plovila koja deluju u okviru pomorske misije Aspides, koju je EU uspostavila u februaru 2024. godine kao odgovor na napade jemenskih pobunjenika Hutija, prenosi slovenačka agencija STA.

Ministri su o tome razgovarali nakon što je američki predsednik Donald Tramp pozvao savezničke zemlje da rasporede svoje vojne brodove u moreuz, kako bi osigurale ponovno otvaranje morskog puta. Iran je naime odgovorio na američko-izraelske napade upotrebom dronova, raketa i mina, čime je zapravo zatvoren moreuz za tankere koji pod uobičajenim okolnostima kroz njega prevoze 20 odsto svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

"Bila je u našim razgovorima jasna želja da se ojača ta operacija, ali za sada nije bilo raspoloženja za promenu mandata operacije", rekla je Kalas novinarima posle sastanka ministara spoljnih poslova EU u Briselu, prenela je agencija Rojters.

Misija trenutno ima italijanski i grčki brod pod direktnom komandom i takođe može da pozove francuski brod i još jedan italijanski brod za podršku. Kalas je rekla da su razgovarali o tome da ta misija treba da bude ojačana.

(Beta, 16.03.2026)

