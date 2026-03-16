Vučić: Država ne planira da se odrekne većinskog vlasništva u Namenskoj, iako ima više ponuda

Beta pre 39 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da država nema nameru da prodaje većinsko vlasništvo u fabrici "Milan Blagojević - Namenska", iako je navodno bilo više ponuda sa raznih strana.

"Nešto su navalili sa svih strana u poslednje vreme, ja ovo nisam video u svom životu. Kod mene dolaze, nego srećom brzo završimo razgovor. Svi hoće 51 odsto, nisu zainteresovani za manjinske pakete. I svi navalili na Lučane. Hoće još i 'Slobodu' iz Čačka, ali Lučane što hoće, ja to nisam video u svom životu", rekao je Vučić tokom obilaska pomenute fabrike.

"Namenska" proizvodi nitrocelulozu, barute, raketna goriva i pogonska punjenja, a prema Vučićevim rečima, izvoz se ponovo pokreće.

"Nešto smo otčepili, kreće se, neće tu biti problema. Naša vojska pravi sve veće narudžbine. Gledaćemo da se magacini isprazne i da tu ne bude bezbednosnih ili bilo kakvih drugih problema", kazao je Vučić, navodeći da je ta fabrika od strateškog interesa za Srbiju.

Dodao je da municija za samohodne haubice "Nora" i kompletnu raketnu artiljeriju upravo zavisi od fabrike "Milan Blagojević - Namenska", kao i da sve što ta fabrika radi - doprinosi jačanju sistema odbrane države.

Najavio je i dva nova investiciona ciklusa za tu fabriku, koji se pre svega tiču trobaznog baruta, navodeći da je on od ključnog značaja za celu namensku industriju i Vojsku Srbije, dodajući da država želi da pomogne kupovinom najmodernije opreme.

Naveo je da finansije kompanije nisu u lošem stanju, ali da će država pomoći da se izmiri dug "Elektroprivredi Srbije" (EPS) od 35 miliona evra.

U Lučanima se 29. marta održavaju redovni lokalni izbori.

(Beta, 16.03.2026)