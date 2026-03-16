Er Srbija uvodi direktne letove od Beograda do ostrva Brač od 20. juna do 12. septembra

Ova sezonska ruta proširuje ponudu Er Srbije ka popularnim destinacijama na Jadranu Direktni letovi prema Braču dodatno jačaju prisustvo Er Srbije na hrvatskom tržištu, uz postojeće linije ka drugim gradovima Er Srbija će uvesti od 20. juna do 12. septembra direktnu avio-liniju između Beograda i jednog od najpoznatijih letovališta na jadranskoj obali ostrva Brač, sa dva leta nedeljno, a karte su već od danas u prodaji, saopštila je srpska nacionalna avio kompanija.