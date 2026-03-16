(Video) Apokaliptične scene u Americi: Nezapamćena oluja paralisala deo zemlje, otkazani letovi, vojska izašla na ulice, besne požari

U Minesoti, Mičigenu i Viskonsinu palo je više od 30 cm snega, a vlasti apeluju na građane da izbegavaju putovanja.

Oluja je prouzrokovala haos u vazdušnom saobraćaju, sa stotinama otkazanih letova i hiljadama korisnika bez struje. Jak vetar i snežne oluje pogodile su danas Srednji zapad Sjedinjenih Američkih Država, dok meteorolozi upozoravaju da će širi front nevremena doneti do sutra snažne vetrove i tornada na istočnu polovinu zemlje. Čak i pojedini delovi Havaja su pogođeni poplavama, prenosi En-Bi-Si njuz. Delovi srednjeg juga SAD pripremaju se za popodnevne grmljavinske