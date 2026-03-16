Izmene saobraćaja i javnog prevoza na više lokacija u Beogradu

Zbog radova na petlji Orlovača, u zoni Autokomande i Takovskoj ulici, danas i u narednim danima doći će do izmena režima saobraćaja, privremenog ukidanja pojedinih stajališta i izmena u radu linija javnog prevoza.

Radovi od 8 do 17 časova biće izvođeni na zameni segmenata dilatacija na servisnoj saobraćajnici na petlji Orlovača, na državnom putu IA reda broj 1, na deonici petlja Ostružnica–petlja Orlovača, u smeru Šid–Beograd–Niš, piše RTS. Usled izvođenja radova na redovnom održavanju Moto-puta M11 u zoni međumesnog autobuskog stajališta „Autokomanda” (smer ka Nišu), od 16. do 31. marta, od 8 do 15 časova menja se režim rada linija u prigradskom prevozu, saopštavaju iz