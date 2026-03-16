Janik Siner bez brejka slavio u finalu Indijan Vels i ostvario rekord za poštovanje

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je Masters u Indijan Velsu pošto je u finalu savaladao Rusa Danila Medvedeva sa 2:0, po setovima 7:6(6), 7:6(4) u meču u kojem nije viđen nijedan brejk.

Siner je tako postao prvi igrač u istoriji Masters serije ATP tura koji je osvojio dva uzastopna Mastersa, a da nije izgubio nijedan set tokom tog niza. Siner je kompletirao kolekciju Masters trofeja turnira na tvrdoj podlozi – osvojio je svih šest. U celom meču viđene su samo dve brejk lopte. Siner ih je imao vezane, u sedmom gemu prvog seta, ali nije uspeo da ih iskoristi. Ipak, uspeo je u oba taj-brejka da bude skoncentrisaniji, pogotovo u drugom kada je od 0:4