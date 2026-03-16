Ko je Džesi Bakli, prva Irkinja sa Oskarom: Od odbijanja na prijemnim do najprestižnije nagrade

Od televizijskog takmičenja u kojem je završila druga do najprestižnije filmske nagrade – karijera irske glumice Džesi Bakli poslednjih godina dobila je gotovo filmski zaplet.

Ovogodišnja je dobitnica Oskara za najbolju žensku ulogu, čime je postala i prva dobitnica tog priznanja u svojoj zemlji. „U nama kao Ircima postoji nešto urođeno – gde god da si u svetu, kada čuješ irski naglasak, to je kao moljac privučen plamenom. Postoji poseban, lični ponos i osećaj zajedništva u tome što si Irac“, rekla je u jednom od ranijih intervjua. Glumica i pevačica osvojila je Oskara za ulogu u filmu Hamnet, u kojem igra Šekspirovu suprugu Agnes,