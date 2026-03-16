Air Serbia uvodi letove Beograd-Brač tokom letnje sezone

Air Serbia će tokom predstojeće letnje sezone pokrenuti direktnu avio-liniju između Beograda i jednog od najpoznatijih letovališta na jadranskoj obali - ostrva Brač.

Uvođenjem ove sezonske rute nacionalna avio-kompanija dodatno proširuje svoju ponudu ka atraktivnim jadranskim destinacijama i putnicima omogućava jednostavniji dolazak do popularnih letovališta. Letovi između Beograda i Brača biće realizovani dva puta nedeljno, sredom i subotom, u periodu od 20. juna do 12. septembra. Karte su od danas u prodaji putem direktnih prodajnih kanala Er Srbije i ovlašćenih agenata za prodaju avio-karata. Brač, poznat po prelepim