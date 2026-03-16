Kaja Kalas: EU fokusirana na bezbednost, deeskalaciju i slobodu plovidbe

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da EU razvija dugoročnu strategiju bezbednosti, dok prati rat u Ukrajini i sukobe na Bliskom istoku, jača sankcije Rusiji i Iranu, podržava humanitarne akcije i zaštitu svojih građana, kao i slobodu plovidbe kroz Ormuski moreuz i Crveno more.

Kalas je, navodi se u saopštenju Evropske službe za spoljne poslove (EEAS), navela da je Savet za spoljnu politiku danas razmatrao Evropsku strategiju bezbednosti, uz fokus na odbranu, energetske lance i druge ključne političke oblasti, uz korišćenje ažurirane zajedničke procene pretnji. Govoreći o ratu u Ukrajini, Kalas je istakla da Moskva profitira od rasta cena energije i preusmeravanja protivvazdušne odbrane iz Ukrajine na Bliski istok, ali da EU Ukrajinu i