Prvi krug lokalnih izbora u Francuskoj: U Parizu levičar Gregoar ubedljivo ispred dati

U Francuskoj je u nedelju održan prvi krug lokalnih izbora, a prema konačnim rezultatima, u Parizu kandidat Socijalističke partije Emanuel Gregoar ubedljivo vodi u trci za gradonačelnika sa 37,98 odsto glasova, prenose danas francuski mediji.

Iza njega je kandidatkinja desnice Rašida Dati iz stranke Republikanci uz podršku MoDema, sa 25,46 odsto glasova, a na trećem mestu nalazi se kandidatkinja Nepokorene Francuske (LFI) Sofija Šikiru, sa 11,72 odsto glasova, iza koje je kandidat blizak predsedniku Emanuelu Makronu, Pjer‑Iv Burnazel iz saveza Preporod i Horizonti, sa 11,34 odsto glasova. Dati je izjavila da je Burnazelu predložila jedinstvenu listu za drugi krug, prenosi BFM. U drugom krugu izbora, 22.