Posle hladnog jutra sunčano i toplo, temperatura do 14 stepeni

U Srbiji će jutro biti hladno, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme.

U večernjim satima i tokom noći u pojedinim delovima zemlje doći će do postepenog naoblačenja, a kratkotrajna slaba kiša moguća je samo na severozapadu zemlje. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, dok će ujutru na jugu Banata i u Braničevu povremeno biti i jak. U večernjim satima i tokom noći na severu i zapadu Srbije vetar će skrenuti na severozapadni pravac. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od minus dva do pet stepeni, dok će najviša dnevna