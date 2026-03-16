Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj u većim gradovima

U Srbiji se danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u većim gradovima, dok su putevi prohodni i bez snega, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na graničnim prelazima teretna vozila najduže čekaju na izlazu iz zemlje – na prelazu Batrovci zadržavanje je oko četiri sata, dok se na prelazu Šid čeka oko tri sata. Od danas do 18. marta izvodiće se radovi na pojedinim deonicama petlje Surčin Jug, gde će se obavljati sanacija kolovoza. Zbog radova danas će biti zatvoreno isključenje na petlji Orlovača u smeru Šid–Beograd–Niš. U smeru ka Nišu saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom trakom, dok će vozila