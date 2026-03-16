Beogradska oblast prednjači u novogradnji, Južnobačka i Sremska prate

Republički zavod za statistiku saopštio je danas da su u januaru 2026. izdate 1.604 građevinske dozvole, što predstavlja povećanje od 5,1 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Od ukupnog broja dozvola izdatih u januaru, 83,4 odsto dozvola odnosi se na zgrade, a 16,6 odsto na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 80,5 odsto dozvola izdato je za stambene, a 19,5 odsto za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove – 83,1 odsto. Prema dozvolama izdatim u januaru, prijavljena je izgradnja 2.679 stanova, s prosečnom površinom od 67,8 kvadratnih metara. Od ukupnog