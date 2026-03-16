Er Srbija uvodi novi direktan let do mora - karte su već u prodaji

Er Srbija će uvesti od 20. juna do 12. septembra direktnu avio-liniju između Beograda i jednog od najpoznatijih letovališta na jadranskoj obali ostrva Brač, sa dva leta nedeljno, a karte su već od danas u prodaji, saopštila je srpska nacionalna avio-kompanija.

Kako se navodi u saopštenju, letovi između Beograda i Brača biće realizovani sredom i subotom. Karte su od danas u prodaji putem direktnih prodajnih kanala Er Srbije i ovlašćenih agenata za prodaju avio-karata. Nacionalna avio-kompanija Er Srbija dodaje da uvođenjem ove sezonske rute ona dodatno proširuje svoju ponudu ka atraktivnim jadranskim destinacijama i putnicima omogućava jednostavniji dolazak do popularnih letovališta. Uvođenjem direktnih letova do Brača,