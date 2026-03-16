Amerikanka povećala prednost u ukupnom plasmanu: Mikaela Šifrin pobedila u slalomu u švedskom Oreu

Američka skijašica Mikaela Šifrin pobedila je danas u slalomu, trci Svetskog kupa održanoj u švedskom Oreu.

Ona je do pobede stigla ukupnim rezultatom 1:43,35 minuta. Šifrin je bila najbrža i u prvoj (50,22s) i u drugoj (53,13s) vožnji. Drugo mesto zauzela je Nemica Ema Ajher rezultatom 1:44,29 minuta, a treća je bila Vendi Holdener iz Švajcarske rezultatom 1:44,35 minuta. Šifrin je već obezbedila deveti mali Kristalni globus u slalomu, pošto ima nedostižna 362 boda prednosti u poretku discipline u odnosu na Švajcarkinju Kamil Rast. Borba za veliki Kristalni globus u