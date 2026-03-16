Amss upozorio vozače: Pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putevima, evo kakvo je stanje na granicamka tokom večeri

Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da vozače tokom večeri očekuju pojačan intezitet saobraćaja na glavnim putevima i prilazima gradovima. AMSS je naveo i da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni na prelazu Batrpovci sa Hrvatskom čekaju dva sata da izađu iz Srbije. "Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", dodaje se.