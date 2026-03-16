Dva miliona dolara hitne pomoći: "Kako se povećava broj žrtava, tako se pojačavaju napadi na zdravstvo!

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) povećava svoju podršku zemljama pogođenim sukobom na Bliskom istoku i u tu svrhu izdvaja dva miliona dolara hitne pomoći za podršku zdravstvenim radnicima u Libanu, Iraku i Siriji, objavio je danas njen generalni direktor Tedros Adhanom Gebrejesus.

Gebrejesus je u objavi na Iksu naveo da se sredstva izvlače „iz Fonda SZO za nepredviđene situacije, zahvaljujući podršci donatora“. "Sredstva će pomoći u jačanju koordinacije u vanrednim situacijama, nege trauma, nadzora bolesti i osigurati pristup osnovnim lekovima i medicinskom materijalu"“, navodi se u objavi. Gebrejesus je naveo da „kako se povećava broj žrtava, tako se povećavaju i napadi na zdravstvenu zaštitu, što povećava teret zdravstvenih sistema u vreme