Granična policija u Pljevljima uhapsila Nikšićanina: Sumnjiči se za krijumčarenje migranata

Granična policija u Pljevljima uhapsila je u subotu uveče Nikšićanina M.B. (37), osumnjičenog za krijumčarenje migranata, saopšteno je iz Uprave policije.

On je, kako se sumnja, u momentu kontrole prevozio četiri migranta, za koje je kasnije utvrđeno da su tri državljanina Sudana, dok jedno lice kod sebe nije imalo lična dokumenta. Službenici granične policije u Pljevljima, u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbednosti Pljevlja, sinoć su na putnom pravcu Pljevlja – Đurđevića Tara izvršili ciljanu kontrolu vozila kojim je upravljao M.B. (37), dok se kao saputnik u vozilu nalazio H.B. (35), obojica iz Nikšića,