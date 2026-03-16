Leonardo Dikaprio napravio presedan: Poveo 24 godina mlađu devojku na dodelu Oskara i zapalio šuškanja

Holivudska zvezda Leonardo Dikaprio ove godine je na dodelu Oskara stigao sa posebnom pratnjom - svojom glamuroznom devojkom, italijanskom manekenkom Vitorijom Ćereti, čime je dodatno privukao pažnju na crvenom tepihu najvažnije filmske večeri.

Ovo je prvi put da je Dikaprio poveo Ćereti na prestižnu ceremoniju, a mnogi su upravo taj trenutak protumačili kao znak da je njihova veza postala ozbiljna. Iako nisu zajedno pozirali fotografima na crvenom tepihu, Ćereti je sedela pored glumca u publici i privlačila poglede u upečatljivoj krvavo crvenoj haljini, uz elegantno podignutu kosu Italijanska manekenka (27) prvi put je povezana sa Dikaprijem u leto 2023. godine, a od tada se njihova veza razvija daleko