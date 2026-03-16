Papa Lav XIV osudio masakr u iranskoj školi! Poglavar rimokatoličke crkve oštro se obratio liderima sukobljenih zemalja na Bliskom istoku

Poglavar rimokatoličke crkve Papa Lav XIV apelovao je danas na prekid vatre na Bliskom istoku i oštro se obratio liderima zemalja koje su pokrenule rat u Iranu. "U ime hrišćana Bliskog istoka i svih žena i muškaraca dobre volje, apelujem na one koji su odgovorni za ovaj sukob.

Prekinite vatru kako bi se ponovo otvorili putevi za dijalog. Nasilje nikada ne može dovesti do pravde, stabilnosti i mira koje ljudi čekaju", izjavio je on danas tokom službe. Iako nije eksplicitno naveo da govori o Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Izraelu, on je osudio napad na školu koji su te zemlje izvele u Iranu i u kom je poginulo 165 ljudi, većinom dece. Papa je rekao da je blizak porodicama onih koji su poginuli u napadima "koji su pogodili škole,