Voditelj Oskara nije imao milosti prema glumcima i zadirkvao ih je do besvesti: Posebno je zabiberio čorbu Dikapriju

Konan O’Brajen vratio se kao domaćin Oskara i 2026. godine, pošto je Akademija odlučila da mu i drugu godinu zaredom poveri vođenje najvažnije filmske ceremonije.

Oskari su održani 15. marta u Dolbi teatru u Los Anđelesu, a O’Brajen je veče otvorio u svom prepoznatljivom stilu — uz humor, ironiju i nekoliko vrlo preciznih šala na račun najvećih zvezda večeri. Jedan od prvih na udaru našao se Timoti Šalame, posle nedavnih komentara da „nikoga nije briga“ za balet i operu. O’Brajen se našalio da je obezbeđenje na ceremoniji pojačano zbog moguće reakcije zajednica opere i baleta, a zatim dodao da su verovatno ljuti i zato što