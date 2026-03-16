Još danas toplo, pa stiže zahlađenje sa padavinama, evo gde se očekuje sneg: prognoza RHMZ-a za naredne dane

Prema novoj vremenskoj prognozi RHMZ-a, danas (16.03.) nas nakon hladnog jutra, tokom dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme.

Vetar slab i umeren, još ujutru na jugu Banata i u Braničevu i jak, istočni i jugoistočni, kasnije uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije u skretanju na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 15 do 19 °C. Kasnije uveče i tokom noći na jugozapadu, jugu i severu postepeno naoblačenje, dok se kratkotrajna slaba kiša očekuje samo na severozapadu. Narednih dana (od 17.03. do 23.03.) svežije. U utorak (17.03.) umereno do potpuno oblačno, mestimično sa