Katastrofa za Novaka Đokovića: Skupo će ga koštati "Sanšajn dabl" u SAD

Mondo pre 15 minuta  |  Milutin Vujičić
Srpski teniser Novak Đoković odlučio je da se povuče sa mastersa u Majamiju, za sada iz neobjašnjenih razloga.

Jedino što se uklapa u njegovu odluku je umor zbog godina, odnosno problemi sa disanjem, koje ima zbog stomačnih problema, a koje smo videli kod njega na Indijan Velsu. Takođe, to znači da je Đoković na "Sanšajan dablu" u SAD uspeo da osvoji samo 80 bodova na Indijan Velsu, dok ga očekuje veliki gubitak bodova u Majamiju, gde je prošle sezone bio finalista. Kada se završi masters u Majamiju, Novak Đoković će ispasti iz Top 3 na svetu Izgubiće 600 bodova na ATP
