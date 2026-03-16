Katastrofa za Novaka Đokovića: Skupo će ga koštati "Sanšajn dabl" u SAD

Srpski teniser Novak Đoković odlučio je da se povuče sa mastersa u Majamiju, za sada iz neobjašnjenih razloga.

Jedino što se uklapa u njegovu odluku je umor zbog godina, odnosno problemi sa disanjem, koje ima zbog stomačnih problema, a koje smo videli kod njega na Indijan Velsu. Takođe, to znači da je Đoković na "Sanšajan dablu" u SAD uspeo da osvoji samo 80 bodova na Indijan Velsu, dok ga očekuje veliki gubitak bodova u Majamiju, gde je prošle sezone bio finalista. Kada se završi masters u Majamiju, Novak Đoković će ispasti iz Top 3 na svetu Izgubiće 600 bodova na ATP