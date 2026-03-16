Sećanje na 63 žrtve požara u diskoteci "Puls“: Godinu dana od tragedije u Kočanima

Severna Makedonija obeležava godinu dana od stravičnog požara u diskoteci "Puls“ u Kočanima, u kojem su život izgubile 63 osobe, većinom mladi uzrasta od 14 do 25 godina.

Dok porodice žrtava pale sveće na mestu nesreće, javnost i dalje čeka na konačni sudski epilog i odgovornost za propuste koji su doveli do najveće tragedije u novijoj istoriji zemlje. U Kočanima je održan niz komemorativnih skupova povodom godišnjice požara u diskoteci "Puls", koji je zauvek promenio taj grad. Porodice nastradalih, građani i predstavnici državnog vrha položili su cveće ispred objekta nekadašnje diskoteke, gde su postavljena metalna srca sa imenima