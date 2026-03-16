Iza scene Oskara: Pravila i zabrane koje zvezde moraju da poštuju

Na dodeli Oskara u Dolbi teatru u Los Anđelesu važe stroga pravila za sve goste, uključujući kodeks oblačenja, zabranu unošenja hrane i pića, ograničene odlaske u toalet tokom prenosa, kao i vremensko ograničenje za govore dobitnika.

Dodela Oskara jedan je od najglamuroznijih događaja u svetu zabave, ali iza blještavila crvenog tepiha krije se niz strogih pravila kojih se moraju pridržavati svi koji prisustvuju ceremoniji, piše Dnevnik.hr. Ovogodišnja, 98. dodela Oskara ponovo je održana u Dolbi teatru u Los Anđelesu, a gosti – bilo da su poznate ličnosti, nominovani ili takozvani seat fillersi - morali su da poštuju niz protokola koje je postavila Akademija filmskih umetnosti i nauka. Jedno od