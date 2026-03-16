Vremenska prognoza za Srbiju: pretežno sunčano i toplo, naoblačenje i padavine od večeri uz nagli preokret vremena

Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo, a od večeras naoblačenje i kiša, uz zahlađenje i sneg od utorka, uz uticaj snažnog visinskog ciklona.

Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo vreme nakon hladnog jutra, sa najvišom temperaturom od 15 do 20 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata i u Braničevu jak istočni i jugoistočni, kasnije uveče i noću na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac.

Kasnije uveče i tokom noći očekuje se postepeno naoblačenje na jugozapadu, jugu i severu Srbije, sa kratkotrajnom slabom kišom uglavnom na severozapadu.

Od utorka se očekuje zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije sneg sa formiranjem snežnog pokrivača od 5 do 10 cm, lokalno i više. Na vreme će uticati snažan visinski ciklon koji se premešta preko Srbije ka južnom Jadranu.