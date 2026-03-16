Pobede Njujorka, Sakramenta i Filadelfije u NBA ligi

Košarkaši Njujorka pobedili su prošle noći na svom terenu Golden stejt sa 110:107 i upisali treći uzastopni trijumf u NBA ligi.

Niksi su uspeli da nadoknade 21 poen zaostatka i da slave na kraju, predvođeni Džejlenom Bransonom koji je postigao 30 poena uz devet asistencija. Karl Entoni Tauns je dodao 17 poena i 12 skokova, dok su po 14 poena ubacili Džordan Klarkson i Odži Anunobi. U redovima Voriorsa, koji su doživeli peti uzastopni poraz, najefikasniji je bio Brendin Podžemski sa 25 poena. Golden stejt je na ovom meču igrao bez Stefa Karija, koji je propustio svoju 17. uzastopnu utakmicu,