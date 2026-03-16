Puštena studentkinja koja je bila privedena po prijavi Marka Krička

Puštena je studentkinja koja je privedena na saslušanje zbog lepljenja nalepnica sa likom načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička.

Zbog iste stvari bio je priveden i student Luka Pešić, piše N1. Devojka koja je bila privedena je studentkinja Fakulteta političkih nauka. Kako javlja reporterka N1, probala je da uzme izjavu od studentkinje ili njenog advokata, ali oni nisu želeli da daju izjave za medije. Prema rečima reporterke, trenutno ne može da se priđe zgradi SIV-a, gde je studentkinja i bila privedena, jer je obezbeđenje UKP udaljilo našu ekipu sa lica mesta. Studentkinja je saslušana zbog