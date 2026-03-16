Premijer Republike Srpske Savo Minić podneo ostavku: Biću ponovo mandatar

Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio je da je podneo ostavku da bi otvorio mogućnost izbora nove vlade čiji će biti mandatar.

Ostavku je podneo nakon konsultacija sa predsednikom Republike Srpske Sinišom Karanom. Minić je na konferenciji za novinare istakao da u je predsednik Siniša Karan rekao da Vlada u ovom sastavu ima podršku, prenosi RTRS. Dobio je, kaže, i podršku i političkih partija koje čine većinu u Republici Srpskoj. Minić je naveo da je u pitanju formalnost, ali i nužnost jer svaki put kada bi mu došao neki od ambasadora iz političkog Sarajeva postavio bi pitanje legalnosti