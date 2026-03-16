Teheran upozorio Rumuniju zbog američkih baza: "To je učešće u vojnoj agresiji protiv Irana"

Iran je upozorio Rumuniju da bi mogao politički i pravno da reaguje ukoliko ta zemlja dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama da koriste vojne baze na njenoj teritoriji za operacije protiv Irana.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je da Teheran poziva države da se ne uključuju u rat i da izbegnu poteze koji bi ih mogli svrstati na jednu stranu u sukobu. „Ako Rumunija stavi svoje baze na raspolaganje Sjedinjenim Američkim Državama, to bi predstavljalo učešće u vojnoj agresiji protiv Irana“, rekao je Bagei na redovnoj konferenciji za novinare. On je dodao da bi takav potez, prema stavu Teherana, bio neprihvatljiv po