Izraelski plan za nove napade na Iran: Vojska tvrdi da ima „hiljade meta“

Izraelska vojska pripremila je detaljne operativne planove za nastavak vojnih operacija protiv Irana u narednim nedeljama. Prema navodima vojnog portparola, potpukovnika Nadava Šošanija, planovi za napade već su razrađeni za najmanje tri nedelje unapred, dok postoje i dodatne strategije za duži period.

Prema tim planovima, izraelske snage nameravaju da oslabe iranske vojne i bezbednosne kapacitete kroz udare na ključne infrastrukturne ciljeve. Među glavnim metama nalaze se postrojenja povezana sa razvojem balističkih raketa, nuklearni objekti, kao i institucije iranskog bezbednosnog aparata. „Naš cilj je da taj režim učinimo što slabijim i da smanjimo sve njegove kapacitete – sve delove i sve grane njegovog bezbednosnog sistema“, rekao je Šošani. Izraelska vojska