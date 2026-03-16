Otkriven motiv svirepog ubistva u Čačku: Policija intenzivno traga za osumnjičenim

N. K. ubijen je oko podneva u stambenoj zgradi u Ulici Dragomira Minića u Čačku kada mu je napadač, kako se sumnja, čekićem naneo smrtonosne povrede. Prema prvim informacijama, motiv ubistva su neraščišćeni poslovni računi.

Kako nezvanično saznaje "Blic", osumnjičeni za ubistvo i žrtva su imali sukob od ranije. Napadač je pobegao i policija intenzivno traga za njim. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni za ubistvo ima 58 godina. "Samo smo odjednom čuli policiju, Hitnu pomoć a onda su nam rekli da je u zgradi došlo do ubistva. Ne znamo tačno o čemu se radi, načuli smo samo da su u pitanju ljudi koji su od ranije poznati policiji. Do ubistva je došlo oko pola 1, nismo čuli