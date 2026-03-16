Puštena studentkinja koja je bila privedena zbog Marka Krička

Puštena je studentkinja koja je privedena na saslušanje zbog načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička tj. lepljenja nalepnica sa njegovim likom. Zbog iste stvari bio je priveden i student Luka Pešić.

Devojka koja je bila privedena je studentkinja Fakulteta političkih nauka. Kako javlja reporterka N1, probala je da uzme izjavu od studentkinje ili njenog advokata, ali oni nisu želeli da daju izjave za medije. Kako javlja reporterka, trenutno ne može da se priđe zgradi SIV-a, gde je studentkinja i bila privedena, jer je obezbeđenje UKP udaljilo našu ekipu sa lica mesta. Studentkinja je saslušana zbog navodnog izvršenja krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti Krička.