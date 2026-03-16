Srpska opozicija iznela Venecijanskoj komisiji kritike Mrdićevih zakona

Predstavnici Venecijanske komisije će sutra, 17. marta, na istu temu razgovarati i s predsednicom Parlamenta Anom Brnabić a, kako su ranije saopštili, hitno mišljenje o tim pravnim aktima će biti podneto na usvajanje na plenarnoj sednici tog savetodavnog tela Saveta Evrope u junu.

Skupština Srbije je 28. januara, usvojila izmene Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sudijama i Zakona o sedištima i teritorijalnim nadležnostima sudova i javnih tužilaštava. Poslanica opozicionog Zeleno levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević rekla je nakon današnjeg sastanka agenciji Beta da su sva viđenja opozicije bila kompatibilna i