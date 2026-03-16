Fajnenšel tajms: Tramp gubi interesovanje za Ukrajinu; Kremlj: Pregovori na pauzi

Rat u Ukrajini – 1.482. dan. Američki predsednik Donald Tramp gubi interesovanje za mirovne pregovore u Ukrajini dok se fokusira na Iran, piše Fajnenšel tajms pozivajući se na svoje diplomatske izvore.

Ruska vojska koncentriše značajnu količinu snaga i sredstava u Zaporoškoj oblasti, smatrajući je svojim primarnim fokusom, upozorio je glavnokomandujući ukrajinske vojske Oleksandr Sirski. Dodaje da je intenzitet ofanzivnih operacija u oblasti Guljajpolja znatno veći u poređenju s drugim oblastima. Ruske snage se približavaju Slavjansku, nalaze se na samo nekoliko kilometara od tog grada u Donjeckoj oblasti, objavio je šef samoproglašene DNR Denis Pušilin.